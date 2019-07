Heilsvart i 2.-divisjon

Begge dei to lokale 2.-divisjonslaga gjekk på stygge smellar i ettermiddag. Hødd tapte heile 7–1 borte mot Kvik Halden, medan Brattvåg tapte 5–0 borte mot Egersund. Hødd ligg no midt på tabellen, medan Brattvåg ligg like over nedrykksstreken.