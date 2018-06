Heider til Ottar Grepstad

På vegner av H.M. Kong Harald V dekorerte fylkesmann Lodve Solholm direktør Ottar Grepstad til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden under ein seremoni i Aasen-tunet i dag. Grepstad får utnemninga for sin eineståande innsats for å fremje nynorsk språk, litteratur og skriftkultur gjennom fleire tiår.