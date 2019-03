Heider etter fire NM-gull i Vestnes

Karateutøvarane i Vestnes Varfjell Idrettslag fekk heider frå varaordførar Randi Bergundhaugen tysdag, etter at dei vart ein av dei beste klubbane under NM i Bærum. Klubben tok fire gull ved Jeanet Katrin Gjerde (2), Sara Funie Karadash og Sindre You Nilsen.