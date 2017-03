Hegerberg vil bli komplett

– Å vinne med et lag, herregud hvor kult det er. Man kan ikke bli mett når man er 21 år. Vi har regnet med to tøffe kamper, sier Hegerberg før onsdagens returoppgjør mot Wolfsburg i mesterligaens kvartfinale. Lyon leder 2-0 etter første kamp.

21-åringen startet selv den første kampen mot Wolfsburg på benken, men kom inn etter pause og spilte fram Dzsenifer Marozsán til 2-0-målet.

Hegerberg er selv vant til å være den som gjør målene. Den norske landslagsspilleren ble toppscorer i mesterligaen forrige sesong og satte blant annet inn et mål i finalen mot nettopp Wolfsburg, som Lyon til slutt vant på straffer.

Press på mål

Hun ble senere kåret til den beste spilleren i Europa i 2016, og mange ble overrasket da hun ikke engang var blant de nominerte til prisen som verdens beste.

– Det er enkelt å si at når man har nådd et nivå så skal man si at man« er verdens beste», men det er ikke det jeg fokuserer på. Jeg jobber ikke for å bli best, men å bli litt bedre dag for dag. Ambisjonen er å bli best, men jeg vil vinne trofeer og spille med landslaget. Skulle tittelen som verdens beste komme, ville det være en sykt kul bonus, sier Hegerberg.

Totalt satte hun inn 54 mål forrige sesong, og hun tok mye ansvar i Lyons trippel, med seirer i ligaen og den franske cupen i tillegg til mesterligaen. Hun vet at mange forventer at hun skal banke inn mål i år også, men hun tar presset med ro.

Færre mål

– Det var et viktig spørsmål etter sesongen i fjor, når jeg tenkte over hva som hadde hendt. Men før den sesongen tenkte jeg ikke på hvor mange mål jeg skulle gjøre. Jeg ville kun jobbe hardt og detaljert for å være i best mulig form. Da kom målene, forklarer hun.

– Jeg forventer ikke at jeg skal score like mange mål i år, helt ærlig. Jeg forsøker bare å utvikle meg. Det tankesettet håper jeg kan gi meg mer langsiktig framgang.

I sommer håper Hegerberg å gjøre det minst like bra i EM som i 2013 – da Norge gikk til finalen.

– Jeg har lyktes i Europa med Lyon, og nå vil jeg gjerne lykkes med landslaget også. Å vinne i seg selv gir veldig mye motivasjon og sult. Jeg skal bli den mest komplette spilleren jeg kan bli, sier hun.