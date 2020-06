Hegerberg trener med ball

Stjernespissen Ada Stolsmo Hegerberg (24) driver opptrening etter korsbåndskaden i Polen. Onsdag trente hun med ball for første gang, ifølge L'Equipe. Hegerberg skadet det høyre kneet alvorlig under en treningsøkt i januar. Normal rehabiliteringstid etter en korsbåndskade er minst ni måneder, og Lyon-proffen gjør store framskritt. Hun befinner seg for tiden i Polen, der ektemannen Thomas Rogne spiller for Lech Poznan. Der er hun altså i gang med balltrening. Det var Aftenposten som først omtalte saken blant norske medier. Det er ikke satt noen dato for når Hegerberg kan være tilbake i aksjon for klubblaget