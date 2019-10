Hegerberg topper toppscorerlista

Ada Hegerberg scoret to ganger da Paris FC ble slått 4-0 av Lyon i fransk 1.divisjon lørdag. – Vi gjorde både gode og svake ting, men det er aldri lett å møte et sånt lag. Vi hadde en god annen omgang, og til slutt ble det en solid seier for oss, sa Hegerberg ifølge Lyons Twitter-konto. Lørdagens scoringer gjør at Hegerberg topper toppscorerlista i 1. divisjon med åtte fulltreffere fra fem kamper. Samtidig tok stjernespissen steget opp til 3.-plass på listen over tidenes målscorere i Lyon. Hegerberg har nå scoret 210 mål for den franske klubben.