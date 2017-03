Hegerberg og Lyon i førersetet

Ada Stolsmo Hegerberg kom inn i 2. omgang og bidro med en assist da Lyon slo Wolfsburg 2–0 i den første av to kvartfinaler i mesterligaen fotball for kvinner. Hegerberg ble byttet inn til 2. omgang etter at det sto 0–0 til pause. 2-0 målet kom fra Dzsenifer Marozsan, som scoret etter at Hegerberg hadde vært nest sist på ballen.