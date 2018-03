Hegerberg matchvinner

Ada Stolsmo Hegerberg sørget med sin 2-1-scoring for at Lyon har et godt utgangspunkt før returoppgjøret borte i mesterligaens kvartfinale mot Barcelona. Gjestene fra Spania så ut til å få seg et sterkt borteresultat i Frankrike, men ti minutter før slutt dukket Hegerberg opp og sikret Lyon seieren i første kvartfinalekamp. Bildet er fra 16-delsfinalen mot norske Avaldsnes i Champions League i 2016.