Hegerberg klar for den ultimate kampen i kvinnefotball

De to norske landslagsspillerne møtes til første kvartfinalekamp torsdag.

– Denne kampen har vi ventet på helt siden vi fikk trekningen. Det blir en stor utfordring, men den går over to kamper så det kommer ikke til å være tvil om hvem som er best. Dette er den ultimate kampen du får i kvinnefotballen, sier Hegerberg til NTB.

På motstanderlaget torsdag står landsvenninne Caroline Graham Hansen. Hun er endelig tilbake etter beinbruddet hun pådro seg i fjor høst og har til hensikt å knuse Hegerbergs mesterligadrøm.

Tenker kun på eget lag

Over de to kampene har Hegerberg kun fokus på eget lag.

– Jeg tenker aldri noe særlig på hvem som spiller det på det andre laget, forteller hun om møtet med Graham Hansen.

– Er det slike storkamper som dette du lever for?

– Absolutt. Dette er noe av det artigste med fotballen. Det er en ordentlig kul turnering og alt ligger til rette. I tillegg er formen min knallgod. Jeg har holdt meg i fin form, sluppet unna skader og fått jobbet med det jeg skal gjøre, sier hun.

Nye mål

21 år gamle Hegerberg har hatt et eventyrlig siste kalenderår.

I mai vant hun mesterligaen med Lyon før hun sendte Norge til EM med to scoringer i den avgjørende kampen mot Wales.

I august ble hun kåret til årets kvinnelige fotballspiller i Europa før hun i desember som første fotballspiller noensinne fikk hedersprisen Aftenpostens gullmedalje.

Til NTB forteller spissen at hun har fått reflektert over fjorårssesongen, men at hun ved en ny sesong kun tenker på nye mål som skal nås. Hun sier at strikken kan strekkes videre og at hun må ta de små stegene, en tankegang som kan føre henne til svært mange titler og priser i årene som kommer.

– Jeg prøver jo å leve på at det gir meg ny giv, og jeg kjenner selvfølgelig på følelsen. Samtidig ser jeg framover, og det er den måten jeg er nødt til å tenke på. Det er alltid nye mål som skal nås.

Første delmål er semifinale i mesterligaen. Da må hun og hennes lagvenninner i Lyon slå Wolfsburg over to kamper. Det første oppgjøret spiller klokken 20.15 torsdag kveld.