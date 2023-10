Hegerberg ikke klar

Da Leif Gunnar Smerud tok ut sin andre landslagstropp kom det frem at Ada Hegerberg ikke er med denne gangen heller. Hun sliter fortsatt med skade. – Denne samlingen kom litt for raskt. Hun har vært litt i spill for Lyon, men etter en periode med en del skader som har kommet en del tilbake, så er det viktig at hun bruker tiden godt. Hun er ikke klar til å bidra på dette nivået enda, og da er det fornuftig å sikte mot november. Vi krysser fingre for at hun er klar. Det er frustrerende både for henne og oss, sier Smerud. Cecilie Fiskerstrand, Aurora Mikalsen og Guro Reiten er lokale spillere i troppen.