Hegerberg fikk Aftenpostens gullmedalje

21-åringen fra Sunndalsøra var den eneste som i 2016 scoret flere mål i UEFA-turneringer enn Cristiano Ronaldo, og i august poserte de to sammen etter å ha blitt kåret til årets kvinnelige og mannlige spiller i Europa.

Hegerbergs mål hjalp Lyon til seier i serie, cup og mesterliga. Hun ble mesterligaens toppscorer og scoret også i finalen.

Allerede som 18-åring hjalp hun Norge til EM-sølv, og hun har allerede i lang tid vært en av landslagets viktigste spillere. Reflektert og frittalende har hun også alltid vært, og etter å ha fått prisen bruker hun talerstolen hun er tildelt til å si noen betimelige ord:

–Det handler om respekt, og jeg mener at kvinnefotballen ikke har den respekten den skal ha i Norge, sier hun til Aftenposten.

Sterk konkurranse

Johannes Thingnes Bø var en av de andre 11 finalistene da Aftenposten delte ut til hederspris. Foto: MICHAL CIZEK / Afp

Hegerberg fikk prisen (som kan vinnes bare én gang) i konkurranse med 11 andre finalister: Stig-André Berge, Cecilia Brækhus, Johannes Thingnes Bø, Henrik Christiansen, Tiril Eckhoff, Maiken Caspersen Falla, Kristoffer Halvorsen, Filip Ingebrigtsen, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen og Ann Cathrin Lübbe.

–Juryen gir Ada Stolsmo Hegerberg Aftenpostens Gullmedalje fordi hun scoret 54 mål for Lyon sist sesong, fordi hun var med å avgjøre Champions League-finalen og fordi hun er Europas beste fotballspiller, heter det i begrunnelsen.

–Hun får den også fordi hun bør være et stort forbilde for både norske jenter og norske gutter. Hun stiller tøffe krav til seg selv og trener beinhardt for å utnytte talentet sitt. I en litt halvslapp fransk treningskultur tar hun selv ansvaret for å bli bedre hver eneste dag, står det videre.

Den største

Ada Stolsmo Hegerberg skårer for både Lyon og landslaget. Foto: FOTO: FRANCK FIFE / AFP

–Hun baserer toppidrettslivet sitt på høy presisjon, positivitet og god folkeskikk. Hun følger ikke massene, men tar sine egne valg. Hegerberg er ikke unik i den norske toppidrettskulturen. Det er mange norske toppidrettsutøvere som ofrer mye og som det siste året har vært best i sin idrett. Men Ada Hegerberg gjør det i verdens største idrett.

–Jeg jobber hver dag for å ta det lite steg videre. Det er egentreningen som skal dra meg videre, og den slutter jeg aldri med, sa hun til NTB tidligere i år.

Aftenposten mener at norske barnefotballspillere bør droppe å kjøpe Ronaldo-drakt neste gang. –Kjøp heller en med "Hegerberg" på ryggen!

Gullmedaljen ble innstiftet i 1933 av Idrettsbladet. Året etter ble den overtatt av Morgenbladet, som hadde ansvaret for tildelingen fram til 1996. Siden 1997 har den hett Aftenpostens Gullmedalje. Den gis for årets beste idrettsprestasjon og kan gis bare én gang til en utøver.