Hegeberg blir VM-skribent

Ada Stolsmo Hegerberg blir ikke å se på banen under sommerens fotball-VM, men fotballstjernen skal i stedet bekle en helt annen rolle under mesterskapet i Frankrike. Det franske fotballmagasinet France Football melder på sine nettsider at den norske stjernespissen er engasjert som skribent i tiden som kommer. France Football er et svært anerkjent franskspråklig fotballmagasin. Det kommer ut to ganger i uka og står hvert år for utdelingen av den svært prestisjetunge Gullballen. (NTB)