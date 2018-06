Hedrer Turistforeningen

Posten gir ut fire frimerker for å markere jubileet til Den Norske Turistforening (DNT), som feirer 150 år i år. – Det oser frisk luft og fri natur av frimerkene vi gir ut for å hedre Den Norske Turistforening. De får fram mangfoldet i foreningens aktiviteter, sier frimerkedirektør Halvor Fasting i Posten. Et av motivene, som er designet av Madeleine M. Karlstrøm, viser Svartvassbu i Møre og Romsdal.