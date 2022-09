Førre veke fekk VG bekrefta at «Succession» skal spelast inn i Noreg, og den siste tida har det vore spekulasjonar om kvar HBO-serien skal spelast inn.

Lysefjorden i Rogaland, Nesaksla i Rauma og Valldal på Sunnmøre har vore nemnt. Ingen har visst akkurat når det ville skje.

Men i dag er det hektisk aktivitet i Valldalen. Ved Gudbrandsjuvet blei det trafikktrøbbel da fleire bussar med turistar ikkje kunne køyre som normalt på grunn av vegsperringar.

Trafikken blei dirigert ved Gudbrandsjuvet i Valldal. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Destinasjon Ålesund og Sunnmøre har lagt ut ei melding på Facebook der dei åtvara om trafikkproblema. Der står det «Det går føre seg ei stor filminnspeling ved Gudbrandsjuvet frå i dag til 27. september».

Hektisk aktivitet

På Juvet landskapshotell i Valldal er det mykje trafikk og folk som pakkar ut utstyr. Hotellet har tidlegare vore kulisser i fleire TV-seriar, reklamar og filmar, mellom anna «Ex Machina».

– Eg kan ikkje seie så mykje om kva som går føre seg. Vi er forsiktige med å seie noko om gjestane våre, så eg har ikkje nokon kommentar, seier eigar Knut Slinning.

Frå hotellromma, som er kubar som er spreidd utover området, kan ein sjå den storslåtte naturen gjennom glasveggane. Slinning vil ikkje bekrefte at «Succession» skal spelast inn der.

– Det er sjeldan stor aktivitet i øvre Valldal i dag. Det kan alle sjå, seier han med eit lurt smil.

Hotelleigar Knut Slinning var ordknapp då NRK kom på besøk. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Vil ikkje snakke

Om lag 30 personar ser ut til å jobbe på hotellområdet. Vindaugspussarar frå Ålesund er i gong med å vaske vindauga. Ingen av dei vil snakke med NRK.

Desse snakkar amerikansk, men det einaste dei vil seie til NRK er «Hello». Foto: Tore Ellingseter / NRK

Rekna som ein av verdas beste

TV-serien om mediemogulen Logan Roy og maktspelet i familien hans er rekna som ein av verdas beste TV-seriar. «Succession» vann til saman åtte Emmy-prisar. Serien var nominert i heile 25 kategoriar, og blei dermed serien med flest nominasjonar.

Viser fram fylket

Ifølge TV 2 skal det spelast inn scener til den fjerde sesongen på fjellet Nesaksla i Rauma, Trollstigen, Atlanterhavsvegen og på Molde lufthavn.

Det er ikkje kjent når skodespelarane kjem til Noreg. Romsdals Budstikke skriv at Romsdalen.no opplyser på sine nettsider at Romsdalsgondolen og Eggen restaurant på toppen av Nesaksla held stengt tysdag og onsdag i neste veke.

Sand Casting har tidlegare vore ute og søkt etter statistar til opptak av ein utanlandsk dramaserie i området Molde/Ålesund. Dei oppgir at innspelinga skal skje mellom 16. og 26. september.

– Passande glamorøse omgivnadar

Heller ikkje ordføraren kan bekrefte at «Succession» skal spelast inn i Valldal.

– Om det er «Succession», er det ikkje rart at dei filmar her. Dei er kjende for å velje glamorøse og spektakulære plassar, så da er jo Valldal bra, seier ordføraren i Fjord kommune, Eva Hove (Ap).

Ordførar Eva Hove ler av spørsmålet om ho har fått nokon søknad om serien kan spelast inn i Valldal. – Alle er velkommen hit, og ingen må søke. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Også på butikken er folk opptatt av kva som skjer.

– Det er spennande, og det er stort for oss at Valldal blir sett på kartet og at store produksjonsselskap vil kome hit og bruke den fine naturen vår, seier Sebastian Stornes.

Sebastian Stornes har ikkje sett «Succession», men har lyst til å gjere det no. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Søkt om støtte

«Succession» har søkt Norsk filminstitutt om å få dekka utgifter for 13 millionar kroner frå insentivordninga. I søknadspapira, som NRK har fått innsyn i, kjem det fram at dei totalt vil bruke 52 millionar under noregsbesøket.

Det er berre to år sidan sist Møre og Romsdal var lokasjon for ein storproduksjon. Da hoppa Tom Cruise med motorsykkel frå Helsetkopen i Stranda, og folk strøyma til for å sjå kjendisen.