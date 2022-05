Havila Kystruten får ikke forsikre «Havila Capella»

I et vedtak fattet av Utenriksdepartementet 26. april 2022, ble det kjent at Utenriksdepartementet hadde gitt Havila Kystruten dispensasjon fra «Sanksjonsforskriften» for å operere «Havila Capella» i 6 måneder.

Dispensasjonen innebar ingen rett til å forsikre skipet og mandag avslo Utenriksdepartementet rederiets søknad om å tegne forsikring. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Dette betyr at også at neste rundtur med skipet, som etter planen skulle være 15. mai blir kansellert.