Havila Kystruten er komplett

Kystruteflåten til Havila er no komplett, etter at Havila Pollux kom til Bergen natt til torsdag. Det var vel eit døgn seinare enn Havila Polaris kom frå det tyrkiske verftet. Havila Kystruten har då fire skip, og dei to siste blir sett i rute frå 23.august.