Havila Kystruten eier nå Havila Capella

Havila Kystruten AS er nå eier av Havila Capella, og eier da begge sine kystruteskip i drift uten bindinger til tidligere långiver. Det skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet som skulle finansiere skipene ble berørt av sanksjonene med Russland. Siden har Havila jobbet for å refinansiere skipene. Nå har de fått refinansieringen i orden, og gjort opp termineringssummer til opprinnelig långiver.

Det muliggjør nå levering av «Havila Polaris» og «Havila Pollux» tidlig i neste uke. Selskapet skriver at prosessen har vært tidkrevende, og konsekvensen er at planlagt oppstart i rute for «Havila Pollux» må flyttes fra 12. til 23. august. «Havila Polaris» vil starte i rute som planlagt 17. august.