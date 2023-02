Havila Kystruten bøtelegges

Havila Kystruten må betale bøter til staten for manglende skip i ruten mellom Bergen og Kirkenes.

Det skriver Finansavisen. I januar varslet selskapet at de planlagte avgangene for den nybygde «Havila Polaris» fra Bergen 11. og 22. februar måtte avlyses. Skipet kan tidligst gå inn i vanlig rute i sambandet fra 5. mars, ifølge rederiet i Fosnavåg.

Årsaken er tiden det tar å løse utfordringene rederiet står overfor som følge av sanksjonene mot det russiske leasingselskapet GTLK som opprinnelig sto for finansieringen av både dette fartøyet og de tre søsterskipene.

Havila Kystruten har i likhet med Hurtigruten avtale med staten ved Samferdselsdepartementet om å betjene kystruten. Havila har nå bare to av fire fartøyer i drift.

Nå har departementet mistet tålmodigheten, og varslet at Havila Kystruten må betale bøter for manglende skip.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) sier til Finansavisen at det fastsettes en konvensjonalbot tilsvarende det avtalte vederlaget for «Havila Polaris» for tidsperioden bortfallet varer. Men rederiet slipper å stille med erstatningsskip.