Havila Kystruten AS slipper bot

Samferdselsdepartementet trekker tilbake boten på 7,7 millioner norske kroner per måned som Havila Kystruten fikk tidligere i år på grunn av forsinket oppstart for Havila Polaris. Det melder Havila i ei pressemelding. – Samferdselsdepartementet har i dag meddelt selskapet at de aksepterer selskapets påstand om at forsinkelsene skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, opplyser selskapet. De vil heller ikke bli bøtelagt for forsinket oppstart med Havila Pollux så lenge dette også skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.