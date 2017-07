Havila inn i Volstad

Havila Holding går inn med en betydelig egenkapital i Volstad Maritime. Volstad måtte få inn ny egenkapital for å kunne betjene et obligasjonsforfall. Per Sævik sier i en pressemelding at de gjennom Havila vil bidra til å bygge et stort og lønnsomt subsea-selskap på Sunnmøre.