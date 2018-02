Haver-Løseth: – Jeg gjorde mitt beste

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I sin andre OL-slalåm hadde hun en 5. plass som utgangspunkt, 46 hundredeler bak bronseplassen. Den var det Katharina Gallhuber som endte opp med, bak Wendy Holdener og Frida Hansdotter.

– Jeg gjorde så godt jeg kunne og i dag holdt ikke det til medalje, sier hun til NRK.

– Stort steg i riktig retning

Forspranget hennes ble spist opp fort, og i mål slo hun sølvplasserte Katharina Liensberger med kun to hundredeler. Alle de fire siste kjørerne gikk inn foran Løseth, som dermed endte på 6.-plass.

– Jeg er bra fornøyd. Jeg fant slalåmformen i morges, så den kom litt seint, men det er greit. Det er stort steg i riktig retning.

Haver-Løseth sier det har vært veldig mye opp og ned i år.

– Jeg har styret med utstyr og selvtillit, så nå føler jeg at det kommer mer på plass. Jeg skulle jo ønske at formen var slik den var i fjor og at det flyter, men sånn er det ikke, så må man bare være tålmodig og fornøyd med stegene man tar på veien.

28-åringen forteller hun har kost seg i hele dag og at det var godt å kjenne på følelsen av at det er hun som har styringen igjen.

– I vinter har det vært mye følelsen av at portene angriper meg, men i dag var jeg for første gang i angrep igjen, så det var en god følelse.

– Unner henne gullet

Hansdotter har etter hvert blitt en merittert alpinkjører etter slalåmsølv fra VM i Beaver Creek (2015) og bronsemedaljer i Schladming (2013) og St. Moritz (2017), men det internasjonale gullet har manglet. Nå var ventetiden endelig over for 32-åringen.

– Det er helt fantastisk. Det er nesten slik at jeg ikke forstår det. Det kommer vel til å synke inn nå framover. Jeg er veldig fornøyd med min karriere og det å få dette OLgullet er som prikken over i'en. Det er magisk, sier Hansdotter.

Frida Hansdotter. Foto: Morry Gash / AP

– Jeg tok sjansen. Jeg la bort presset og bare kjørte, sier Hansdotter.

Selv om det ikke ble noen pallplass på Haver-Løseth unner hun svensken gullet.

– Frida er en god venninne av meg, så jeg unner henne gullet. Det er veldig gledelig, sier Haver-Løseth.

Maren Skjøld endte som nummer 22, mens Kristin Lysdahl gjorde en god andreomgang og tok 25. plassen.