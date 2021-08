Havbruksverksemder går saman

Verksemder innan havbruk i Møre og Romsdal går no saman for å stå sterkare i konkurransen med utlandet. Kommunikasjonssjefen i Sølvtrans, Harald Tom Nesvik, legg vekt på at dei som driv med akvakultur her i fylket er verdsleiande. Han meiner likevel det er nødvendig å samarbeide tettare for å klare seg i konkurransen framover.