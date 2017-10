Havarikommisjonen granskar ikkje

Statens havarikommisjon for transport kjem ikkje til å undersøke båtulykka i Ålesund, der ein mann omkom natt til søndag. Fritidsbåten med tre menn om bord gjekk på ein holme. Fram til no har ikkje kommisjonen sett på ulykker med fritidsbåt, men frå neste år vil dei undersøke fleire slike saker for å redusere talet på ulykker. Det opplyser avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth.