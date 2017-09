Hatlehols AS er konkurs

Trykkeriet Hatlehols AS i Brattvåg er konkurs. Selskapet har 17 tilsette. I løpet av fjoråret og i år har selskapet vore gjennom ein omstillingsfase med investering i nytt produksjonsutsyr. Det har ført til anstrengt økonomi, opplyser selskapet. Ifølge daglig leder Torstein Gjerde blir det arbeidd intenst for å avklare om det er muleg for å vidareføre verksemda gjennom eit nytt selskap.