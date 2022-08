Hatlehol til Bryne

AaFK og Bryne har blitt einige om ein overgang for Jørgen Hatlehol (25). Det melder klubben i ei pressemelding. Midtbanespelaren frå Vatne har ti år bak seg som Aalesundspelar. Sidan opprykket til Eliteserien har ikkje Hatlehol vore på bana ein seriekamp. No tek han altså turen ned ein divisjon i håp om å få meir speletid. Hatlehol enda på 104 kampar for AaFK.