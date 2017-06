Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

FORNØYD: Trener Trond Fredriksen var strålende fornøyd med eget lags prestasjoner etter 5–1 over Odd. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Odd ble beskrevet som mer gjerrige enn sunnmøringer av AaFK-trener Trond Fredriksen før kampen. Skienslaget hadde holdt nullen de tre siste kampene, men allerede etter 12 minutter på Color Line Stadion kom det første baklengsmålet på 282 minutter.

Edwin Gyasi fintet Joachim Våge Nilsen i bakken og fant landsmannen Lars Veldwijk i feltet. Nederlenderen med landskamp for Sør-Afrika gjorde ingen feil fra kort hold og sendte hjemmelaget i føringen.

Til pause stod det 3–1 til AaFK. Ved full tid var det blitt hele 5-1, og med Veldwijk som tremålsscorer.

– I dag var det min dag. Når jeg scorer tre mål som spiss, blir jeg veldig fornøyd, sier han til NRK etter kampen.

– Lars var helt rå i dag. Han er et monster og han er ekkel å ha med å gjøre både feilvendt og rettvendt, supplerer AaFK-trener, Trond Fredriksen.

Semb Berge utvist

LEDELSE: AaFK feirer etter at Lars Veldwijk har gitt laget ledelsen 1–0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Fem minutter etter 1-0-scoringen kom Gyasi seg nok en gang fri på høyrekanten, og fikk sin andre målgivende for dagen. Denne gangen var det midtstopper Fredrik Semb Berge som sendte ballen i eget nett.

Etter 31 minutter ble vondt til verre for Fredrik Semb Berge og Odd. Midtstopperen dro Veldwijk i bakken som siste mann og ble sendt i garderoben av dommer Trygve Kjensli. Fellingen førte til straffespark og Mos økte AaFKs ledelse til 3–0.

Like før pause ble et lite håp tent for Odd. Laget hadde ikke scoret på over fem timer, men Rafik Zekhnini fikk satt en stopper for den dårlige trenden. Han ble spilt fri alene med AaFK-keeper Andreas Lie og gjorde ingen feil. Vingen rundet keeperen og plasserte ballen enkelt i mål.

– Det var en litt merkelig fotballkamp. Odd startet klart best, men det er ekstremt vanskelig å stoppe angrepene våre som fører til 1-0, 2–0 og 3-0. Vi scorer noen elleville mål i kveld, mener Trond Fredriksen.

Veldwijk med hat trick

Andre omgang var preget av at Odd var én mann mindre. Gjestene tok færre sjanser og forsøkte å gi AaFK færre sjanser også.

Til slutt glapp det imidlertid nok en gang for Odd. Lars Veldwijk endte i løpsduell mot Vegard Bergan og over 50 meter var det AaFK-spissen som viste seg som den hurtigste. Den nederlandske sørafrikaneren førte ballen fra egen halvdel før han banket ballen høyt i mål bak Rossbach.

Samme mann satte sitt tredje for dagen 17 minutter før slutt. Mos sitt skudd gikk via Rossbach, stangen og ut i feltet igjen. Der ventet Veldwijk, som enkelte sikret hat-trick-målet. Spissen er kun på lån i klubben, og fremtiden er uviss.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje videre. Jeg har en kontrakt i Belgia, så vi får se hva som skjer, sier Veldwijk. Spissen er ettertraktet og langt større klubber enn AaFK skal være interessert.

Med søndagens seier klatrer AaFK opp til 4. plass på tabellen. Odd befinner seg på 6. plass, ett poeng bak sunnmøringene.