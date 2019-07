Hastigheten har økt ytterligere

Hastigheten i det rasfarlige fjellpartiet Veslemannen har økt etter at det kom regn søndag. Like etter klokka 20 søndag kveld er hastigheten 25 centimeter i døgnet i deler av den øvre delen, og tre centimeter i døgnet i den nedre delen. – Vi ser at regnet har gjort at hastigheten har skutt fart, sier geolog i NVE Gustav Pless.