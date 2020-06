Hastefremlegg om vindkraft

SV legger frem et hastefremlegg på Stortinget i dag om ikke påbegynte vindkraftkonsesjoner. Dette legges frem for å sjekke om noen av konsesjonene er gitt på feil grunnlag. Lars Haltbrekken, SV sin representant i energi- og miljøkomiteen, understreker at dette fremlegget også skal gjelde for Haramsøya, der utbygginga så vidt har begynt.