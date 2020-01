Håskjold Nyland slapp inn to

Ørjan Håskjold Nyland måtte se to baller suse opp i vinkelen da Fulham vant 2-1 over Aston Villa i FA-cupens tredje runde. Selv om keeperen slapp inn to mål leverte han gode redninger da Fulham var nær å øke ledelsen like etter 1-0-scoringen. Fredag ble det klart at Aston Villas førstevalg i mål, Tom Heaton, er ute resten av sesongen med en kneskade. Det kan bety mye etterlengtet spilletid for Nyland framover.