Hareides seiersrekke fortsetter

Åge Hareides seiersrekke som landslagssjef for Danmark fortsetter. I går vant danskene 1-0 over Sveits etter en scoring av lussuf Yurary Poulsen. Seieren gjør at Danmark nå leder gruppen med bedre målforskjell enn Irland, som er motstander i siste gruppespillkamp. Danmark har spilt 31 kamper uten tap i ordinær spilletid i kvalifiseringer.