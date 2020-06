Hareide utelukkar ikkje comeback

Den tidlegare trenaren for det danske herrelandslaget, Åge Hareide, utelukkar ikkje at han kan gjere comeback i trenarrolla. Sunnmøringen tok dei raudkvite til EM-sluttspelet som skulle ha vore arrangert blant anna i Danmark i sommar. Frå før var det kjend at Kasper Hjulmand skal erstatte 66-åringen. Sidan meisterskapen er flytta til neste år, blir det utan Hareide som trenar. Til Romsdals Budstikke seier han at han gjerne kan tenkje seg å stå på sidelinja igjen. – Eg er absolutt lysten på å fortsette. Om det kjem noko interessant, tar eg det derifrå, seier han til avisa.