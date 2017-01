Hareide skeptisk til utvidelse

Danmarks norske landslagssjef i fotball, Åge Hareide, liker ikke tanken på en utvidelse av VM-sluttspillet. Det internasjonale fotballforbundet skal tirsdag diskutere forslagene om å utvide verdensmesterskapet i fotball fra 32 lag til 40 eller 48 lag til 2026-VM. - Jeg synes ikke utvidelsen av sommerens EM-sluttspill rent sportslig var en suksess, sier Åge Hareide i en pressemelding. - Det er korrekt at en del av de mindre landene hadde suksess med å forsvare seg, men jeg mener at man heller bør kikke på hvordan man kan skape en turneringsstruktur hvor man belønner seirer i stedet for å ha enda flere land, fortsetter nordmannen.