Hareide overgår sine forgjengere

Åge Hareide fra Hareid kan vise til et poengsnitt per kamp på 1,90 som dansk landslagssjef. Dermed rager han over alle sine forgjengere. Tirsdag spilte Danmark privatlandskamp mot Østerrike og vant 2–0. Hareide gikk da til topps på den danske landslagstrenerstatistikken, hva poengsnitt angår, melder tipsbladet.dk.