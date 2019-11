Hareide og Danmark til EM

Irlands Matt Doherty utlignet til 1–1 med fem minutter igjen å spille, men det var ikke nok til å hindre at Åge Hareides Danmark tok seg til EM-sluttspillet. Uavgjort gjør at Danmark blir nummer to i gruppe D. Sveits hadde små problemer med å slå Gibraltar 6–1 på bortebane, og dermed har de fordelen av å være gruppevinner.