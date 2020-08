Hareide heier på bypakken i Ålesund

Ålesund kommune får skryt av samferdselsministeren for arbeidet med bypakken. I går var Knut Arild Hareide i Ålesund for å få innspill til Nasjonal Transportplan som legges frem til neste år. Etter flere runder ble en bypakke på 3,6 milliarder vedtatt i fjor - der bompenger er en viktig del av finansieringsgrunnlaget. Hareide sier bypakken inneholder tiltak som burde ha kommet for lengst, og som han heier på. Men samferdselsministeren kan ikke si noe om når en bypakke i Ålesund vil kunne få penger.