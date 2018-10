Hareide har ett håp igjen

Knut Arild Hareide trenger at samtlige åtte delegater i Østfold KrF i dag stemmer rødt, for å få flertall for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Det er lite tenkelig. Hareides siste håp er derfor at flere delegater som på årsmøtene har stemt blå, snur og stemmer rødt på landsmøtet fredag 2. november.