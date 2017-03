Hareide etterlyser mer galskap

Søndag venter Romania borte i VM-kvalifiseringskamp, og Danmark skal gjøre sitt for å nærme seg sluttspillplass.

I ett år har Hareide ledet Danmarks fotballandslag. Så langt har den sportslige suksessen vært begrenset. Danmarks lag har variert i prestasjonene.

– Hvis man vil oppnå noe, så må man ha både villskap og galskap i seg som man tar med seg inn på banen i de viktige kampene. Du skal ha evnen til å gjennomføre selv om presset fra tribunen er stort, og det er dette vi prøver å lære spillerne våre, sier Hareide.

Læring

Hareide vil framelske en kollektiv galskap som fører til at spillerne får fram en ekstra motor som skal til for å vinne avgjørende kamper. Derfor er Hareide en forkjemper for treningsøvelser som legger opp til høy intensitet og mange nærkamper.

– Jeg kan forsøke å få noe av denne galskapen inn i dem. Det er derfor jeg legger opp treningene som jeg gjør. Vi skal skapte drivkraften som skal til for å vinne, sier Hareide.

Målvakten Kasper Schmeichel har noe av den galskapen Hareide etterlyser. Foto: Darren Staples / Reuters

Rollemodeller

Han mener at det er de yngste spillerne som har mest å hente på denne fronten.

– Se på Kasper Schmeichel. Han har det i seg. Det samme har Simon Kjær. Thomas Delaney har det også. De erfarne har det i større grad enn de unge. Vi må denne egenskapen til å smitte over på de unge.

Hareide vedgår at det ikke alltid er like lett å endre personligheten til folk.

– Når du ser på Anders Christensen, så er det ikke en gal mann du ser i øynene. Det er en stille og rolig mann, men han leverer sterkt på fotballbanen, mener Åge Hareide.