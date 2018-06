Hareid kutter 4,6 millionar

Hareid formannskap gjekk måndag inn for å kutte 4,6 millionar i driftsbudsjettet for 2018, skriv Vikebladet. Men verken rådmann eller politikarar visste korleis kommunen skulle gjennomføre kutta. Det blir tilsynelatande opp til einingane sjølve å finne ut korleis. Enkelte av formannskapsmedlemene gav uttrykk for at kutta var umoglege å få til.