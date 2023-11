Hareid Group leverer til Green Yard Kleven

Hareid Group har signert ei kontraktar med Green Yard Kleven AS for elektroinstallasjon til eit kabelskip for det japanske reiarlaget NTTWEM.

Hareid Group skal mellom anna levere prosjektering, komplette elektroinstallasjonar, belysning og utskifting av brannalarm, overvakings- og kommunikasjonssystem.

– Denne kontrakten gir oss arbeid raskt, og er derfor viktig for å sikre sysselsettinga på kort sikt, seier Tor Marthin Sørli, dagleg leiar i dotterselskapet HG Teknikk AS.