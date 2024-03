Hareid blei kåra til årets ungdomsråd

Ungdomsrådet i Hareid får prisen for innsatsen dei har lagt ned for å skape ein møteplass for ungdommane i kommunen sin.

Prisen blei kunngjort på Ungdommens Fylkesting som blei arrangert i helga. Prisen er på 10.000 kroner og eit diplom.