Hard konkurranse om arbeidskrafta

Psykiatrien ved sjukehusa i Møre og Romsdal har vanskar med å rekruttere nok fagfolk. Og konkurransen frå private aktørar gjer rekrutteringsarbeidet vansklegare.

Det sa klinikksjef Ståle Hoff under gårsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.

Hoff sa at den offentlege psykiatrien og den private rekrutterer medarbeidarar i den same marknaden og at privatiseringa ikkje nødvendigvis fører til at det blir mange fleire som arbeider i psykiatrien totalt sett.