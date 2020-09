Hard kamp for rassikring

Nasjonal rassikringsgruppe har lagt strategien i kampen for å få meir pengar til rassikring, seier Randi Frisvoll frå KrF som representerer Møre og Romsdal i den nasjonale rassikringsgruppen. Kravet er ein tredobling av rassikringspotten. Frisvoll er førebudd på ein hard kamp om pengane. No blir trykket satt inn for å oppnå målet. Mellom anna er det lagt opp til eit frokostmøte med samferdselsministeren i november.