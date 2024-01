Haramskulane blir stengde

Det blir ikkje undervisning i barne- og ungdomsskulane i Haram onsdag. Skulane og SFO kjem likevel til å vere opne for dei som treng det. Barnehagane er opne som normalt. Ein kan ikkje rekne med skuleskyss på onsdag, og føresette må eventuelt sørge for forsvarleg transport av borna til og frå skulen. Haram kommune oppmodar om at fritidsaktivitetar i regi av idrettslag blir avlyst onsdag. Kommunale bygg som blir nytta til fritidsaktivitetar blir stengt onsdag ettermiddag. Kulturskulen blir også stengd.