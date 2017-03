Et flertall i kommunestyret i Haram sa i fjor vår nei til å få inn i en storkommune sammen med Ålesund. Skodje og Sandøy sa ja og senere har også Ørskog blitt med.

Men regjeringspartiene og Venstre er blitt enige om å bruke tvang mot 13 kommuner, og Haram er en av disse.

Dette blir ikke det eneste møtet. Haram kommune kommer også til å delta i møtene i styringsgruppa fremover.

Ikke knefall

– Innstillinga til neste kommunestyremøte er at vi må være med, sier ordfører Vebjørn Krogsæther (Sp).

– Det er ikke et knefall for dem som ønsker sammenslåing, men en erkjennelse av at dette tjener Harams interesser.

Ordføreren la ikke skjul på at det ikke var like populært hos alle at kommunen nå deltar i møtene i styringsgruppa. Det er satt i gang en underskriftsaksjon Haram mot tvangssammenslåing, men Vebjørn Krogsæter sa at han ikke følte seg som noen Judas, selv om en del kanskje mente at han var det.

Dersom det blir et regjeringsskifte har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sagt at de kommunene som ønsker å få omgjort et tvangsvedtak vil få omgjort det.

Spenning

Det skaper et spenningsmoment i forholdet mellom Haram og de andre kommunene. Men ordføreren kommer ikke til å sitte med hendene i fanget i de videre forhandlingene om stor-Ålesund.

– På det første møtet er det naturlig at vi er litt tilhørere, men målet mitt er at vi skal være aktive for å sikre Harams interesser i den videre prosessen, sier Vebjørn Krogsæter.

Ønsket hjertelig velkommen

Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) ønsket Haram hjertelig velkommen til de videre forhandlingene.

– Jeg synes det er veldig bra at de blir med. Jeg regner med at Haram vil håndtere situasjonen på en profesjonell måte, sier Eva Vinje Aurdal.