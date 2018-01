Haram snur?

Et flertall i formannskapet i Haram gikk i dag inn for Ørskogfjellet som alternativ for den planlagte E39-traseen mellom Digerneset i Skodje og Vik i Vestnes. Statens Vegvesen har anbefalt en trase gjennom Svartløken-området, men et stort flertall av sunnmørskommunene ser ut til å lande på Ørskogfjellet. I kveld er det et stort folkemøte på Gomerhuset i Skodje.