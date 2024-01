Haram i gang med Helseplattforma

Haram blir den 20. kommunen i Midt-Noreg som tek i bruk Helseplattforma.

Helsetenestene i området hadde alt teke i bruk systemet då Haram var ein del av Ålesund.

Og 31. januar er utskiljinga av Haram frå Ålesund fullført også når det gjeld Helseplattforma.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Haram, Elin-Katrin Vegsund, seier i ei pressemelding at det har vore mykje arbeid med å overføre pasientane frå Ålesund til Haram. Men ho understrekar at det er store fordelar med at den nye og den gamle kommunen har like journalsystem.