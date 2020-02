Har vore fem år utan overlege

I Surnadal har dei stått utan kommunelege i fem år.

Trass i fleire forsøk, har kommunen ikkje klart å finne nokon til å gå inn i den lovpålagde stillinga. – Dette er ein samarbeidspartar eg skulle ha hatt, seier Gunn Inger Bredesen, leiar for helse- og familieeininga i Surnadal kommune. No blir stillinga utlyst på nytt, då håpar ho at nokon vil søke.