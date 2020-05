Har vedtatt taletid

Kommunestyret i Ålesund, som er det største i landet med 77 politikarar, er no i gang med sitt første digitale møte. Det er sett av to dagar til kommunestyremøtet som har mange saker på lista. Kommunestyret har no i ettermiddag innført avgrensa taletid på møta sine. Det nye kommunestyret vedtok at hovudinnlegg kan vere maksimalt tre minutt. I store komplekse saker, til dømes budsjett og økonomiplan, kan dette aukast til fem minutt. Replikk skal vere maksimalt 30 sekund. Kommunestyret bestemte òg at ein kan med vanleg fleirtal vedta å avslutte debatten – setje strek. Heile møtet kan du følge her.