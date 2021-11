Har varsla tilsyn mot sjukeheim

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har teke imot fleire bekymringsmeldingar med omsyn til helsetilbodet ved sjukeheimen Stella Maris. No vil dei kome på umeld besøk, skriv Vestnesavisa. I bekymringsmeldingane blir mellom anna beskrive at bebuarane ikkje får naudsynt tilsyn, aktivitet og stimuli, og at alarmsystema ikkje fungerer som dei skal.