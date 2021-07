Har utviklet prototyp

Med en ny prototyp på en plastoppsamler vil selskapet The Ocean Cleanup fjerne nær all plast i havene. Det norske selskapet Mørenot fra Sunnmøre er sterkt involvert i utviklingen. – Vi er virkelig stolte av å være med på dette. På en skala fra én til ti så er vi på tolv, sier Mørenot-sjef Arne Birkeland til NTB.

Enkelt forklart skjer oppsamlingen ved at to automatiserte båter kjører parallelt rundt i havet med et stort nett mellom seg. Den store nettposen samler opp plasten, og disse posene byttes jevnlig ut.

Prototypen skal seile rundt hele døgnet gjennom hele året. I slutten av juli vil den bli satt ut i Stillehavet for å starte arbeidet (NTB).